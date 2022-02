Capítulo 150 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Sus palabras hacen reaccionar inmediatamente a la joven. Ante esta delicada noticia, no puede dejar sola a su hermana en estos duros momentos. Acompañada de su prometido regresa a Estambul a toda prisa. Pero cuando llega al hospital se encuentra con una situación trágica. Los médicos han tirado la toalla y Bahar debe suplicarles. Pero no solo a ellos. Junto a la cama de Efsun, le suplica que no la abandone y que siga luchando. "No te vayas, todavía te quedan muchas cosas por vivir. No nos abandones todavía. Tienes que seguir viviendo. Sé que me oyes. Estamos todos aquí. No puedes abandonar a tus padres. No me abandones, no nos abandones. Vuelve".