Capítulo 151 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Efsun ha vuelto a casa. Después de vivir momentos muy críticos en el hospital y haber estado al borde de la muerte, la joven se recupera en la mansión al lado de sus padres y su hermana. Sin embargo, algo podría no ir bien. Un persistente dolor podría volver a poner su vida en peligro.

Pero que su sobrina haya estado al borde de la muerte no ha cambiado su deseo de alejarla de su familia. Su regreso a la mansión vuelve a sacar lo peor de la hermana de Mehmet Emir, que no soporta su presencia allí. A pesar de todo lo ocurrido cuando intentó asfixiarla y asfixió a su hija, de nuevo volverá a la carga. Hülya y Efsun se enfrentarán ante la atenta mirada de Bahar ahora que la joven se ha trasladado a la mansión mientras su hermana se recupera.

La familia Atahan está en su peor momento y este enfrentamiento entre los hermanos no hará más que complicar las cosas. La decisión del empresario provocará un duro enfrentamiento con su sobrino, que no aceptará que su madre tenga que abandonar la mansión.

Después de todo lo ocurrido y aunque parecía que no iba a lograr el perdón de su padre, el comportamiento de Hülya y haber estado a punto de morir, le han dado una nueva oportunidad con su padre. Efsun ha vuelto con más fuerza que nunca pero, ¿volverá a las andadas?