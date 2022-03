Capítulo 153 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

El hecho de que Fulya esté embarazada de gemelos no ha hecho cambiar de opinión a Mehmet Emir. El corazón del empresario pertenece a Hasret y no puede ignorar por más tiempo sus sentimientos. Decidido a seguir adelante con su vida y darse la oportunidad que les arrebataron con su gran amor hace más de veinte años, le pedirá a Fulya el divorcio pero que mantengan una buena relación por el bien de sus hijos. "Cuando me enteré de que estabas embarazada no tenía ni idea de lo que pensaba o sentía. Me alegré, pero fue una alegría distinta. No quiero seguir casado contigo. Tu embarazo es una noticia increíble y me hace muy feliz pero las cosas han cambiado. Sé que seremos buenos amigos, esos bebés son parte de nosotros."