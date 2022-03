Capítulo 154 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Aunque todos creían que el peligro había desaparecido, la vida de Efsun sigue en peligro. Varios días después de salir del hospital y tras sufrir un incesante dolor, los resultados de las pruebas son claros. Los riñones de Efsun no funcionan y necesita un trasplante. Decididos a hacer lo que sea necesario para salvar a su hija, Hasret y Mehmet Emir están dispuestos a hacerse todas las pruebas que sean necesarias para comprobar la compatibilidad de los riñones con ella.

La inocencia y bondad de Bahar han jugando en su contra en los últimos meses y lo sigue haciendo. Mientras ella teme perder a su hermana, su padre y su tía temen que la verdad sobre quién es Efsun de verdad y quién la verdadera hija de Mehmet Emir salga a la luz. Todo se ha complicado y deben hacer lo que sea necesario para evitar ser descubiertos. ¿Podrán descubrir la verdad y empezar una nueva vida? ¿Qué pasará con los protagonistas del este gran fenómeno turco? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes, en Divinity. 'No te lo pierdas!