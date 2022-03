Capítulo 155 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Sin embargo, Efsun no tarda en descubrir la verdad y su mundo se derrumba. La noticia de su delicado estado de salud le cae como un jarro de agua fría y esta vez no podrá mantener la calma. La hermana de Bahar entrará en pánico ante la idea de que su vida podría correr peligro.

La tragedia vuelve a cebarse con Bahar y su familia. Después de la trágica pérdida de Nuran, ahora se enfrentan a la posible muerte de Efsun si un donante compatible no aparece a tiempo. ¿Qué pasará? ¿Descubrirá esto el secreto que oculta la familia y que Efsun no es la hija de Mehmet Atahan? ¿Qué pasará? Si quieres descubrir qué ocurre con ella y si finalmente la verdad sale a la luz, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida' en Divinity ¡No te lo pierdas!