Capítulo 156 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Todo estará en manos de Hülya. La hermana del empresario no desaprovechará la oportunidad que le brinda la enfermedad de Efsun para hacerse con todo el patrimonio de su hermano con el fin de que se dé cuenta del engaño del que está siendo víctima por parte de su hija y su familia. En esta dramática situación, la hermana del empresario interceptará al donante antes de que contacte con la familia y le ofrecerá una importante cantidad de dinero si únicamente habla con ella.

Con el donante compatible de su lado, Hülya chantajeará a su hermano. Si no le da toda su fortuna, sus acciones de la empresa y sus casas, el donante no llegará a tiempo. Con el reloj jugando en su contra y temiendo por la vida de su hija, que se debate entre la vida y la muerte en el hospital, a Mehmet Emir no le quedará más remedio que aceptar el trato que su hermana ha puesto sobre la mesa.