Capítulo 157 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Mehmet Emir no lo ha dudado ni un momento. El empresario estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para salvarle la vida a Efsun y por ese motivo ha tomado una decisión trascendental que cambiará su vida. El padre de la joven ha visto hasta dónde es capaz de llegar su hermana y esta traición conllevará un dramático desgarro emocional. Pero, ¿tendrá Hülya razón? ¿Qué pasará cuando Efsun descubra que su padre ha perdido toda su fortuna para lograr el riñón que necesitaba para salvar su vida?

Con quien ya le ha traído problemas la traición de su hermana ha sido Hasret, que ajena a todo lo que el amor de su vida ha tenido que hacer para salvar la vida de su hija le reprochará que no haya estado con ellas durante la intervención a vida o muerte de la joven. "Dejas a tu hija en este estado y te vas a la empresa, ¿qué está pasando? Efsun está luchando por su vida y tú te vas. No hablaremos de esto ni ahora ni nunca. Vete a descansar y luego directo al trabajo. Ya estamos los demás aquí", le dice Hasret muy dolida.

Por otro lado, Hülya que disfruta de su victoria ante Efsun y Sultan no contará con un apoyo vital para ella. Cuando Müge escucha una conversación de su madre con Arda y se entera de todo lo que le hicieron a su tío, toma una decisión. La joven no quiere estar con su madre sino que prefiere quedarse con el empresario independientemente de que ya no tenga nada.