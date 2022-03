Capítulo 159 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Bahar tiene claro que no puede vivir sin Ateş por lo que decide ir a buscarle acompañado de Efsun, quien echará una dura reprimenda por intentar llevarse a su hermana del país. Tras esta charla, llegará el turno de Bahar, que se sincerará como nunca con el abogado. "Yo no puedo vivir sin ti. Te quiero mucho".

Si con la muerte de Nuran y la enfermedad de Efsun parecía que la paz volvería a la vida de los Atahan y los Demirci, no ha sido así. La aparición en escena de Sultan no ha hecho más que complicarlo todo. La tía malvada de Efsun está dispuesta a todo por su sobrina y si tiene que acabar con Hülya no lo dudará ni un momento. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? Si quieres descubrir qué ocurre con las protagonistas de 'Me robó mi vida', no puedes faltar a tu cita diaria con ella. De lunes a viernes, en Divinity.