Capítulo 160 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Pero la relación de Ateş y Bahar no es la única que está en crisis. Con el embarazo de Fulya las noticias en la prensa sobre Mehmet Emir y su mujer se han multiplicado. Todos se hacen eco de la supuesta felicidad de la pareja y Hasret ya no puede soportarlo más. Tras ver en un periódico una nueva noticia sobre la próxima llegada de los bebés a la familia Atahan, la madre biológica de Bahar toma la dolorosa decisión de romper con Mehmet. "No quiero que vuelvas a mi casa, no vuelvas a llamar a mi puerta. Entre tú y yo no queda nada, no puede haber felicidad. No se puede construir una vida sobre la infelicidad de otra persona", le dirá a Mehmet Emir, que ve como su sueño de formar una familia con el amor de su vida se desvanece.