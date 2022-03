Capítulo 161 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

La vida de Bahar ha vuelto a dar un giro dramático. Después de volver a Turquía por la enfermedad de su hermana, su relación con Ateş se ha roto nuevamente. El abogado, que creía que por fin iba a poder hacer su vida con Bahar lejos de los Demirci vio como todo se truncaba. Molesto por la negativa de su novia a abandonar nuevamente el país, cogió un vuelo para marcharse sin ella, que no será capaz de perdonar esta traición. "No he hecho nada malo, solo quería que me entendieras. Ya no me quedan más fuerzas. Mis heridas son profundas y no puedo curarlas. Decidiste dejarme e irte, puedo decirte que te quedes pero no puedo decirte que estoy contigo", le dice al abogado que no parece dispuesto a renunciar al amor de su vida.