Capítulo 165 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

La noticia no tardará en llegar a oídos de Bahar, que no podrá contener su ira. Al enterarse de que ambos están detenidos por un crimen que no cometieron, la hija de Nuran estallará contra Efsun por no dar la cara sabiendo que Mehmet es inocente y que fue su madre quien lo mató. Furiosa, amenazará con destapar la verdad. ¿Qué hará Efsun?

Y justo después no puedes perderte el arranque de la esperada tercera temporada. Por fin, Bahar descubrirá la verdad sobre sus orígenes y la tradición de la que ha sido víctima por parte de la gente que más quiere. "Sé que me has robado a mi madre, me has robado a mi padre. Sé que me has robado la vida. ¿A quién le vas a robar la vida ahora?", le dirá a su hermana tras conocer que le han arrebatado todo lo que le pertenecía. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Qué será de Efsun ahora que ha sido descubierta? ¿Qué consecuencias tendrá para la joven y su familia el plan que urdieron con Nuran?