Capítulo 166 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Tras esta aparición inesperada en los juzgados, arrancará en Divinity la tercera temporada de 'Me robó mi vida'. Después de todo lo ocurrido en los últimos días, la vida de los Atahan volverá a dar un nuevo giro. Esta vez sí, nadie podrá impedir que Bahar descubra el gran secreto que le han estado ocultando durante meses. La traición de los que más quería sale a la luz en un emocionante e intenso capítulo que lo cambiará todo. "Sé que me has robado a mi madre, me has robado a mi padre. Sé que me has robado la vida. ¿A quién le vas a robar la vida ahora?", le dirá a su hermana en un tenso encuentro que tendrá lugar en el estreno de la tercera temporda. ¿Qué responderá Efsun? ¿Qué consecuencias tendrá para la joven y los Demirci esta revelación?