Capítulo 16 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Tras el disparo, Ateş se recupera en el hospital junto a Bahar, que acude inmediatamente para cuidar de él. Es en ese momento cuando la joven abrirá su corazón a su hermana, pero Efsun no permitirá que Bahar se enamore del empresario. Mientras, İlyas y Nuran confesarán la aparición del cuerpo del señor Yusuf

Poco a poco empiezan a descubrirse a algunos secretos. Sin embargo, Bahar sigue sin saber quién es realmente y Efsun no parece dispuesta a renunciar a la vida de lujo que su madre le ha puesto en bandeja. ¿Qué pasará? ¿Descubrirán Mehmet Emir y Bahar que son padre e hija? Si quieres saber qué ocurre con los protagonistas de la dramática historia de 'Me robó mi vida', no te pierdas los próximos capítulos. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.