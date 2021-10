Capítulo 20 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Pero mientras, el mundo de Nuran podría derrumbarse tras descubrirse su mentira. Una criada sabe que Efsun no es hija de Mehmet Emir y podría destapar toda la verdad y arruinando todos los sueños de grandeza de la joven y su madre. Sin embargo, Nuran no se lo pondrá fácil y hará lo imposible para que jamás se desvele su secreto.

El secreto de Nuran está en peligro y todo podría saltar por los aires. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo a salvo para así hacerse con la fortuna de Mehmet Emir, no ha logrado evitar que alguien más esté al tanto de la realidad. Pero ese no es el único problema al que se enfrenta la madre de las jóvenes. A pesar de sus esfuerzos, Bahar y Mehmet Emir están cada vez más unidos y han estrechado lazos. ¿Acabarán descubriendo que son padre e hija?