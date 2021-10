Capítulo 22 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

La tensión es máxima. Conscientes de que pueden ser descubiertas en cualquier momento, Nuran intentará cortar un mechón de pelo a Bahar mientras duerme con la intención de cambiar las muestras de ADN y que así la verdad no salga a la luz. Sin embargo, llevar a cabo su plan no será tan fácil.

Engañar a la familia Atahan está trayendo a Nuran más quebraderos de cabeza de los que pensaba. Mantener ese gran secreto para seguir disfrutando de una vida más cómoda les ha complicado la vida. Sin embargo, ella no renunciará a todo lo que podría conseguir. ¿Logrará salirse con la suya? ¿Podrá cambiar las pruebas de ADN o se descubrirá que Efsun no es la hija perdida de Mehmet Emir?