Capítulo 24 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Hace algo más de veinte años Bahar perdió todo lo que le correspondía. Su abuelo la alejó de la familia y ocultó su nacimiento condenándole a vivir una vida que no era la suya. Y justo cuando podría haber recuperado todo lo que era suyo, la muerte de su abuelo y las ansias de su madre adoptiva por salir de la miseria ha vuelto a condenarla. ¿Saldrá a la luz la verdad y se reencontrará con su familia? Si quieres saber qué le depara el futuro a Bahar y su familia no puedes perderte los próximos capítulos de 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.