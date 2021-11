Capítulo 27 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Tras todo lo ocurrido, Ateş ya no puede callarse por más tiempo viendo como el amor de su vida, Bahar, es traicionada y engañada por toda su familia. Decidido a protegerla, el empresario tendrá un cara a cara con la joven a la que intentará hacer que abra los ojos para que se dé cuenta de todo lo que está sucediendo a su alrededor.

La inocencia y bondad de Bahar están jugando en su contra. Su familia se ha aprovechado de ella y le han ocultando una verdad que podría cambiarle la vida. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, la joven estará cada vez más cerca de su padre y además contará con el apoyo de Ateş. ¿Descubrirá finalmente la verdad? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity. 'No te lo pierdas!