Capítulo 28 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

La relación de Bahar y Efsun ha saltado por los aires. Aunque ya se lo habían advertido, hasta que no lo ha visto con sus propios ojos, no ha reaccionado. Después de que Bahar pillará a su hermana besándose con Alp, la joven no ha podido aguantar más mentiras y ha estallado contra ella. Ambas han protagonizado un duro enfrentamiento que podría suponer el fin de su relación.