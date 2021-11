Capítulo 29 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Bahar no lo sabe pero su vida es una gran mentira. A pesar de haberse criado en una familia humilde, sus orígenes son bien distintos. Y a punto ha estado de descubrirlo cuando su abuelo, a punto de morir, quiso arreglar sus errores del pasado. Desafortunadamente, su muerte y la ambición de su madre volvieron a convertirla en víctima. ¿Descubrirá que es ella la hija de Mehmet Emir y no Efsun? Si quieres descubrirlo, no puedes perderte los próximos capítulos de estreno de 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.