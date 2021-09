Capítulo 2 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Sin embargo, no será fácil. Los padrastros de la joven se negarán a que Bahar descubra la verdad sobre su familia biológica, y siga así pensando que ellos son sus verdaderos padres.

La vida de Bahar está a punto de cambiar. Los remordimientos de su abuelo, que está a punto de morir, podrían hacer que la verdad salga a la luz. Lo que no imagina Yusuf, es que su necesidad de revelar la verdad podría poner en peligro la vida de su nieta. Los enemigos de su padre biológico están al acecho y podría usarla para destruirle. Si quieres descubrir qué ocurre con Bahar, no puedes faltar a tu cita con 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 21:30 horas, nuevos capítulos en Divinity.