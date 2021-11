Capítulo 34 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Efsun trata de tirar por tierra la imagen de Bahar ante Mehmet Emir y el resto de la familia. Pero su hermana no será el único objetivo de su ira. Además, la hija de Nuran tendrá un fuerte enfrentamiento con Hülya delante de todos.

Desde que apareciera Yusuf en su casa, la vida de Bahar ha cambiado. De repente su familia se ha desmoronado y, por primera vez, ha tenido que enfrentarse a ellos. Sin embargo, aún no ha descubierto la gran mentira que le ocultan. ¿Qué pasará cuando lo haga? Si quieres descubrir qué ocurre con la protagonista de 'Me robó mi vida', no puedes perderte los nuevos capítulos. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.