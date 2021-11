Capítulo 36 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

La situación se ha complicado aún más en 'Me robó mi vida' . Ateş recibirá una llamada del hombre que ha secuestrado a Efsun y la cosa no pinta demasiado bien. La vida de la hermana de Bahar podría correr peligro.

No lo sabe aún pero su vida es una gran mentira. Su propio abuelo le arrebató todo lo que le pertenecía el mismo día que nació y cuando estaba a punto de recuperarlo, sus padres adoptivos (su madre especialmente) se convirtieron en sus peores enemigos. ¿Logrará Bahar descubrir la verdad sobre su pasado? Si quieres descubrirlo no te puedes perder los próximos capítulos de 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 22:20 horas, en Divinity.