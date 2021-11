Capítulo 37 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Aprovechando lo ocurrido, Efsun utiliza la excusa del secuestro para acercarse a Ateş lo que causa la desconfianza de Bahar, que después de todo lo ocurrido no se fía de su hermana.

Además, la noticia del compromiso de la pareja tiene a todos alterados. Sin embargo, hay algo que preocupa al abogado. El cambio de opinión de Nuran desconcierta especialmente a Ateş y no es para menos.

Bahar sigue en el punto de mira de su madre y su hermana. Haberle arrebatado su vida y su verdadero padre no les parece suficiente. Ateş también se ha convertido en su objetivo. ¿Lograrán separar a la pareja? ¿Podrán arruinar el compromiso?