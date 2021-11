Capítulo 39 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Para recuperar la confianza de Bahar, Ateş no tendrá otra salida. Ha llegado el momento de contarle a su novia todo lo sucedido con sus padres. ¿Cómo reaccionará ella al enterarse?

Al tiempo, Mehmet Emir y Hülya conocen por boca de Efsun lo sucedido la pasada noche en la fiesta entre Arda y Seçil y la madre del chico no puede evitar pedirle explicaciones a Asim. ¿Qué pasará?

No faltes a tu cita con Bahar

Pese a los intentos de su madre y su hermana por arrebatarle todo, hay algo que Bahar ha logrado que no le quiten: el amor de Ateş. ¿Qué pasará entre ellos cuando salga a la luz la verdad sobre los orígenes de la joven?