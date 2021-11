Capítulo 43 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Haberle robado su vida y arrebatarle todo lo que pertenecía no eran suficiente. Efsun traicionará a Bahar y toda su familia con una confesión sobre la verdad de la muerte de los padres de Ateş.

La hermana de la protagonista de 'Me robó mi vida' , mostrará al empresario una serie de pruebas que incriminarían a su familia. De esta manera, Efsun se vengará de su abuela mientras Ateş irá en busca del señor Mehmet Emir. La guerra está servida.

El amor de Bahar no le ha hecho olvidar a Ateş el motivo por el que se acercó a la familia Alahan y ahora está a punto de culminar su venganza. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá cuando se descubra que Bahar es la verdader ahia de Mehmet Emir? Si quieres saber qué le depara el futuro, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 22:30 horas, en Divinity.