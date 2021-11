Capítulo 45 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Nuran intentará abrir los ojos a Efsun para que olvide de una vez a Ateş ahora que la boda de él y Bahar es inminente. Sin embargo, no será fácil. Efsun no se resignará y rota de perderle después de la trampa que le tendió, no se dará por vencida. Por su parte, Hülya recibirá una demanda de divorcio.