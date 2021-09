Capítulo 4 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

A pesar de los planes de su mujer, İlyas, el padrastro de Bahar , no está de acuerdo con lo que está sucediendo y está dispuesto a confesarle a su hija toda la verdad. Después de lo ocurrido y del trágico accidente que ha acabado con la vida de Yusuf, a İlyas le mata el sentimiento de culpabilidad y se dirige a Bahar para contarle todo. ¿Conseguirá Nuran retenerle antes de que confiese quién es reamente Bahar?

Aunque Nuran tiene muy claro qué debe hacer para hacerse con la fortuna de Mehmet Emir, no ha podido impedir que el encuentro entre padre e hija se produzca. Lo que no imagina es que Ates sabe que Efsun no es la joven a la que buscan. ¿Se destapará la verdad?