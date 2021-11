Capítulo 50 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

La aparición de Hasret en la vida de Efsun ha hecho enloquecer a Nuran. La verdadera madre de la joven no podrá soportar ver cómo su hija se dirige hacia una desconocida como mamá y no tardará en reaccionar. Como acto de venganza hacia su propia hija, Nuran contará a Mehmet Emir lo ocurrido entre Ateş y Bahar y desenmascarará a Efsun.

Todo ha saltado por los aires. La ambición de Efsun y el desprecio a su auténtica familia ha provocado un auténtico desastre. Su madre ya no aguanta más. Desde que apareció Hasret en su vida y ver cómo su hija se aleja de ella los acontecimientos se han precipitado y han dado un giro totalmente inesperado. Nuran ha decidido revelar su secreto. ¿Qué pasará a partir de ahora?