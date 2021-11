Capítulo 52 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Después de su separación y por casualidades del destino, Bahar y Ateş volverán a encontrarse durante una reunión con sus nuevos amigos. Sus vidas han seguido caminos diferentes, pero el fuerte amor que sienten el uno por el otro ha hecho que no hayan conseguido olvidarse.

Por su parte, Mehmet Emir sentirá la necesidad de volver a ver a solas a Hasret, mientras que Fulya no soportará la idea de perder a su marido por culpa de la madre de su hija.

Por mucho tiempo que pase, el amor verdadero no se olvida. Bahar y Mehmet Emir lo saben bien. Padre e hija (que todavía desconocen su verdadero vínculo) se han reencontrado con ellos y todo puede volver a cambiar en cualquier momento. Si quieres saber qué ocurre con los protagonistas de 'Me robó mi vida', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 22:50 horas, en Divinity.