Capítulo 53 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

La ambición y egoísmo de madre e hija no tiene límites. Sin embargo, las cosas no saldrán como ellas esperaban y serán sorprendidas por Bahar en mitad de la noche. ¿Podrán explicarle qué está ocurriendo?

Nada ha vuelto a ser lo mismo. Desde que apareció Mehmet Emir en sus vidas, todo se ha puesto patas arriba por la ambición desmedida de Nuran y Efsun. Lo que no imagina Bahar es que su madre y su hermana la han mentido y es a ella a quien realmente le corresponde esa fortuna que ambas sueñan con manejar. ¿Descubrirá la joven la verdad? Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de 'Me robó mi vida', no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 22:30 horas, en Divinity.