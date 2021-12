Capítulo 58 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Nuran y Efsun están cada vez más acorraladas. Su secreto no está a salvo y ellas están cada vez más nerviosas. Tras recibir una nota anónima amenazando con desvelar la verdad y después de que en la pared de su casa apareciera una pintada con un mensaje, ahora una llamada misteriosa hará que Efsun comience a perder la cabeza por completo.

Todo podría estar a punto de saltar por los aires. Efsun y Nuran se han ganado muchos enemigos en este tiempo y su secreto ya no está a salvo. Además, Hasret y Mehmet Emir están cada vez más distantes de Efsun. ¿Qué pasará? ¿Podrán seguir ocultando la verdad? Si quieres descubrir qué ocurre con Bahar y si finalmente su verdadera identidad sale a la luz, no puedes faltar a tu cita con 'Me robó mi vida'. De lunes a jueves a las 22:45 horas, en Divinity.