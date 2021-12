Capítulo 65 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Después de todo lo ocurrido en los últimos meses, Efsun por fin está viviendo las consecuencias de todo el mal que ha hecho. ¿Quién es feliz? Esa pregunta ronda en la cabeza de la hija de Nuran ahora que ha tocado fondo. Preocupados por el estado de salud de su hija, Mehmet Emir y Hasret están cada vez más cerca y la acompañarán al psicólogo, que no tardará en descubrir el diagnóstico. "Se siente sola", les dice a sus padres.

Hacerse pasar por la hija biológica de Mehmet Emir y hacerse con su fortuna les pareció algo sencillo pero desde que comenzaran a ejecutar su plan, las vidas de Nuran, Efsun y toda su familia no ha hecho mas que complicarse. ¿Podrán seguir manteniendo su mentira? Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de 'Me robó mi vida' no puedes faltar a tu cita con ellos. De lunes a viernes, los nuevos capítulos en Divinity.