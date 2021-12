Capítulo 68 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Robarle a Bahar su identidad, su verdadera familia y la fortuna que le correspondería no parece haber sido suficiente para Efsun. La villana de 'Me robó mi vida' no está dispuesta a consentir que su hermana sea feliz con Ateş y hará lo que sea necesario. ¿Se saldrá con la suya? Si quieres saber qué ocurre, no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 23:30 horas en Divinity.