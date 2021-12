Capítulo 70 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, Ateş no cree que Efsun esté esperando un hijo suyo e intuye que todo es fruto una vez más de su manipulación para alejarle de su hermana. Seguro de que el embarazo es falso, el joven le pide que se haga un test en la clínica que él decida.

Efsun lo ha vuelto a conseguir. Su mentira sobre el embarazo ha vuelto a dinamitar la relación entre Bahar y Ateş, a quien no le queda más remedio que intentar demostrar que una vez más la joven miente. ¿Qué pasará entre ellos a partir de ahora? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 23:30 horas, en Divinity.