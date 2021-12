Capítulo 71 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Ateş se armará de valor para ir a buscar a Bahar a casa de Nuran. No está dispuesto a perderla otra vez y que Efsun se salga con la suya. Pero la hermana de Bahar no parará hasta que el empresario se case con ella.

Hace veinte años su abuelo le arrebató la vida que le correspondía vivir y ahora su madre y su hermana han vuelto a hacerlo. La ambición de Nuran y Efsun han impedido que Bahar conozca la verdad sobre sus orígenes y le han usurpado su puesto en la familia de Mehmet Emir. Sin embargo, eso no parece haber sido suficiente y ahora Efsun pretende arrebatarle al amor de su vida. ¿Lo conseguirá? Si quieres descubrirlo no puedes perderte los próximos capítulos de 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 23:30 horas, en Divinity.