Capítulo 79 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Después de haber vivido en la mansión, Efsun no tiene ninguna intención de quedarse en su antiguo y humilde barrio y volver a pasar estrecheces económicas. Dispuesta a lo que haga falta, volverá a su casa aparentemente arrepentida por todo lo ocurrido. Su estrategia está clara. Efsun no puede dirigirse directamente a su padre así que recurre al eslabón más débil. La hermana de Bahar convencerá a Fulya para que hable con Mehmet Emir y este le perdone todo el daño que ha hecho.

Pero su regreso a la mansión no es el único objetivo de la joven. La hija de Nuran tiene una nueva víctima a la que chantajear para conseguir lo que quiere. Su abuela se convertirá en su nuevo objetivo y Hülya hará lo imposible para que no se salga de nuevo con la suya. ¿Quién ganará? ¿Logrará Efsun su objetivo?

A pesar de haber sido descubierta su mentira y de estar en la cuerda floja, Efsun no tiene intención de renunciar a la buena vida que ha conseguido gracias a usurpar la identidad a su hermana. Sin embargo, cualquier paso en falso podría arruinar sus planes. ¿Logrará mantener su gran mentira? Si quieres saber qué ocurre con ella y si Bahar logra recuperar todo lo que le ha arrebatado, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 23:00 horas en Divinity, un nuevo capítulo de estreno. ¡No te lo pierdas!