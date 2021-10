Capítulo 7 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Sin embargo, su madre no se lo va a poner nada fácil. La envidia corroe a Nuran, que no dejará que su hija sea la única que disfrute de los lujos de su nueva vida.

Y mientras Efsun se instala en la mansión y se aleja de la miseria de su barrio, Bahar sigue adelante con su vida, en la que empieza a jugar un papel importante Ateş, la mano derecha de Mehmet Emir. Aunque los resultados de ADN demuestran que Efsun es la hija secreta de su enemigo, el joven sigue indagando porque hay cosas que no le cuadran. Eso y su interés por Bahar le hacen presentarse por sorpresa en el restaurante.

Justo cuando estaba a punto de recuperar su vida, un nuevo giro inesperado y del que ella es totalmente ajena se lo ha vuelto a impedir. Sin embargo, la jugada de Nuran no ha salido bien y ahora además de perder la fortuna a la que aspiraba ha perdido a su hija. ¿Qué pasará a partir de este momento? ¿Cómo actuará Efsun? ¿Rescatará Efsun a su familia de la miseria en la que viven? Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de 'Me robó mi vida' no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 21:45 horas, en Divinity, los nuevos capítulos de esta emotiva serie turca.