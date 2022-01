Capítulo 88 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

El plan de Efsun haciéndose pasar por la hija perfecta empieza a obtener resultados. La joven consigue el perdón de Mehmet Emir, que la readmite en la mansión y desbloquea sus tarjetas de crédito. Además, Bahar aprecia su gesto de ir a visitar a Ilyas a prisión. Pero este cambio repentino de actitud no parece convencer a Hülya y Edibe, que buscan desesperadamente algo de información para volver a echar a la joven de sus vidas.

Parece que todos van poco a poco volviendo al lugar que les corresponde. Todos menos Ilyas, que sigue en prisión tras haber confesado un crimen que no cometió. ¿Conseguirá Ates salvar a su suegro? ¿Conseguirá esta investigación sacar mas verdades a la luz? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Me robó mi vida' no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 23:00 horas, en Divinity.