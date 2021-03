La hermana de Mehdi intenta sabotear la pedida, en el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino':"¿A qué tanta prisa?

Ha llegado el momento. Las familias de Zeynep y Mehdi se han reunido para formalizar su compromiso y hacer la pedida de mano pero las cosas podrían no salir como ellos esperan. En el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino' , cuando descubre que los padres de la novia se instalarán con ellos, la hermana del mecánico intentará sabotear la pedida para desesperación de todos. "¿A qué tanta prisa? Dejemos que estén comprometidos un tiempo y se conozcan. Vivir todos juntos no es sencillo", dirá visiblemente molesta. ¿Se saldrá con la suya?

Zeynep acepta la propuesta de matrimonio de Mehdi

A la hermana de Mehdi no le falta razón. Las cosas están yendo muy rápido entre ellos. En apenas unos días y tras una única cita, la pareja se ha decidido a dar el paso definitivo. Y es que Zeynep acepto la propuesta de matrimonio del mecánico tras un encuentro casual en el cementerio. "Mi vida está patas arribas. Ahora estoy atrapada entre mis dos vidas. Me siento sola, como si me faltara el aire y cada vez que me siento así apareces de pronto", le dice a Mehdi justo antes de aceptar contraer matrimonio con él.