Mehdi pide una oportunidad a Zeynep, en el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino': "Tendremos que seguir adelante"

Todo ha saltado por los aires. Zeynep ha descubierto la relación que hubo entre Mehdi y Benal e intuye que el bebé que está esperando la enfermera de su madre es de su marido. Ajeno a las sospechas de su mujer, en el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino', Mehdi intentará acercarse de nuevo a ella para solucionar sus diferencias. "No te lo dije por orgullo sino porque estaba celoso. Estaba muy inseguro. Lo que tuve con Benal no fue serio. Ninguno queríamos responsabilidades. Lo que me ocurrió después me sobrepasó. Debí ser valiente y contártelo", le dirá a su mujer.

Sin embargo, devastada por la noticia, Zeynep no es siquiera capaz de contestar a las palabras de Mehdi, que le pedirá seguir adelante. "No quiero que estés tan triste pero no he sido capaz de protegerte ni de mí mismo. Que Dios haga caer sobre mí su castigo. Será el destino. Tendremos que seguir adelante. Me basta con que no estés triste. Con eso me conformo". ¿Qué hará ahora Zeynep?¿Le contará a su marido que Benal está embarazada?

La confesión de Mehdi sobre Benal

Ver cómo han afectado las mentiras de su padre a Zeynep y su madre, Mehdi ha decidido confesar a su mujer la verdad sobre su pasado aun sabiendo que sus palabras podrían arruinar su futuro con la mujer de su vida. "Tengo que contarte una cosa, es sobre Benal. Fue antes de que tú aparecieras. Tuve una relación con Benal. No quería hacerte daño. Cuando te propuse matrimonio ya no estaba en mi vida y no quería que fuera un problema", le ha dicho a su mujer, que inmediatamente ha atado cabos sobre el bebé que espera su vecina.

