El tenso reencuentro de Mehdi y Zeynep, en 'Mi hogar, mi destino': "No confío en ti"

Aunque aceptó las explicaciones de Benal y le ha dado una nueva oportunidad para empezar una nueva vida en casa de su madre, a quien parece que no ha perdonado la joven es a su marido. En el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino' seremos testigos del frío reencuentro de la pareja y de las duras palabras que le dedicará Zeynep a Mehdi. "No confío en ti. Esto es algo muy serio. Solo había confiado en mi hermano y en ti" . ¿Qué pasará tras estas palabras? ¿Se rendirá Mehdi?

Benal miente a Zeynep

Tras descubrir la relación que había mantenido con su marido hasta poco antes de su matrimonio, Zeynep se enfrenta a Benal en casa de su madre. "¿Cómo pudiste mentirme mirándome a los ojos? Estuviste con mi marido y ahora estás embarazada de él", le reprochará la joven a la enfermera, que no dudará en mentirle de nuevo negando que el bebé que espera sea de Mehdi. "Si fuera suyo ¿crees que te podría mirar a los ojos? Podemos hacer una prueba de paternidad. Entonces quizá comprendas que no soy tan perversa".

Y parece que la versión de Benal ha convencido a Zeynep. Horas más tarde este enfrentamiento y al ver como la enfermera se marcha de casa de su madre para empezar de cero en un nuevo lugar, la futura abogada dará marcha atrás y le permitirá seguir con ellos. "No puedes irte así. Sin casa, sin trabajo... Lo has perdido todo por mi culpa. No te dejaré ir y menos en tu estado". ¿Qué está planeando Benal?