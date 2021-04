Benal lo ha conseguido. Un encuentro con Mehdi ha logrado arruinar su matrimonio. "Habíamos construido un puente entre nosotros y tú lo has destruido. Ya no queda nada. No tengo nada a lo que aferrarme", le dirá Zeynep desolada a su marido.

Sin embargo, Benal todavía no ha terminado. Apenas ha dado los primeros pasos en su plan. Y Cemile y Sultan no tardarán en descubrirlo. Tras recibir su visita dejará claro que a ella nadie la maneja. "Hicieron lo que no está escrito para que me marchara del barrio y ahora vivo aquí. Querían que me fuera y viviera en una pocilga pero no he sufrido tanto como pensaban", les dice mientras les deja entrever que no ha abortado. "Cogí el dinero como una compensación moral por todo lo que me hicieron pasar".