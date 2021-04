Benal miente a Zeynep y sigue adelante con su plan en 'Mi hogar, mi destino': "El bebé no es de Mehdi"

Sorprendida ante la reacción de Zeynep, intentará justificarse y explicarle qué fue realmente qué ocurrió entre ellos. "No duró mucho. Solo unos meses. Me divorcié el año pasado porque me maltrataba. Mehdi me apoyó mucho, me buscó una casa enfrente por si iba a molestarme y protegerme. Mehdi me dio su amistad. Intenté que hubiera algo entre nosotros y dejó de resistirse pero siempre hubo una barrera. Dejó claro que no me quería desde el primer momento", le dice Benal. "Lo siento mucho. No te lo dije porque rompimos antes de que os casarais. Ni siquiera te conté que estaba embarazada, fuiste tú la que rebuscó entre mis cosas. Este bebé no es de Mehdi. Si fuera suyo ¿crees que te podría mirar a los ojos? Yo no soy tan malvada. Zeynep, podemos hacer una prueba de paternidad. Entonces quizá comprendas que no soy tan perversa".