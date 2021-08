Derya, la hermana mayor de Demet Özdemir , se ha casado y lo ha hecho con una notable ausencia que no ha pasado desapercibida en las redes. La actriz, que siempre ha presumido de la estrecha relación que mantiene con sus hermanos, no ha acompañado a su hermana en uno de los días más felices de su vida.

Y es que la ausencia de la actriz ha resultado muy sorprendente para los seguidores por la estrecha relación que mantiene con sus hermanos , tal y como ha demostrado más de una vez en sus redes sociales. "Os echo tanto de menos", escribió la actriz junto a una imagen de los tres durante el confinamiento el año pasado. Ellos siguen siendo, a día de hoy, sus grandes referentes y una pieza fundamental de su vida. Entonces, ¿por qué no ha estado Demet en la boda de su hermana? De momento, la actriz ha guardado silencio al respecto mientras que ha seguido compartiendo su felicidad con su novio, al que el otro día acompañó a un concierto, tal y como publicó ella misma en sus redes sociales.

Sin embargo, la ausencia de su hermana no empañó la felicidad de Derya, que ha dedicado a su marido una romántica declaración de amor a través de las redes. "Fue el mejor día de mi vida. Siempre me has hecho sonreír. Estemos siempre juntos. Ser feliz es una elección y si la eliges será tuya. ¡Qué suerte tengo de haberte conocido Te quiero muchísimo".