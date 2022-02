De confirmarse la reconciliación esta se habría producido días después de que el cantante protagonizara en 'O Ses Türkiye' (la edición turca de 'La Voz') uno de los momentos más comentados de la final al manifestar abiertamente el mal momento que estaba atravesando. "Así son las cosas. Es una semana triste. No hay alegría sin tristeza", decía el artista respondiendo a las palabras de su compañera Ebru Gündeş, que se no descartó la posibilidad de ayudar a su amigo para facilitar la reconciliacion. "Intervengamos". Ella no fue la única que le tendió la mano al cantante. Beyazıt Öztürk también quiso mostrarle su apoyo incondicional. "Si quieres abrirte, te escucharemos", Ilıcalı dijo: "Estoy aquí, si hay algo que podamos hacer, por supuesto. No queremos verte triste". ¿Cómo viviría la protagonista de 'Mi hogar, mi destino' este momento?