Faruk propone a Zeynep escapar de Mehdi y fugarse a Londres: "Empezaremos una nueva vida"

El próximo martes, no te pierdas el nuevo capítulo de estreno en Telecinco

'Mi hogar, mi destino' es una historia basada en hechos reales

Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol son la pareja protagonista de esta historia de amor

Zeynep ha sido descubierta. Mehdi ya sabe que Faruk era su prometido y no quiere escuchar las explicaciones que tenga que darle. "Me mentiste mirándome a los ojos, me callé porque me preocupas mucho pero tu familia y tú os pusisteis de acuerdo y me engañasteis", le dice a una Zeynep totalmente arrepentida, que no duda en disculparse y contar la verdad a su suegra y sus cuñadas mientras su madre asume toda la responsabilidad de lo ocurrido.

Incapaz de dejar las cosas así, Zeynep vuelve a intentarlo con Mehdi pero la respuesta es la misma. "¿Piensas que todo se olvida con una disculpa? Sugiero que reflexiones. Piensa por qué nos has hecho esto a mi familia y a mí. ¿Por qué me mentiste así? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué te he hecho yo para merecer esto? Piénsalo y no me expliques nada".

El plan de Faruk

Mientras, Faruk sigue sin darse por vencido y se acerca de nuevo a Zeynep para proponerle que escapen juntos a Londres donde ella podría terminar sus estudios y romper con su nueva vida. "He decidido hacerme cargo de la situación desde ahora. Esto no puede seguir así. La pesadilla debe acabar. Para ser felices como éramos antes estoy dispuesto a hacer lo que sea preciso. Esta noche podemos estar rumbo a Londres. Te esperaré en el aeropuerto. Empezaremos una nueva vida. Será maravilloso", le dice a Zeynep, que es incapaz de responder pero que, según le dice a su amiga Emine, tiene buenos motivos para quedarse. ¿Será Mehdi uno de esos motivos?

Lo que no imaginan ninguno de los dos es que un testigo ha escuchado su conversación y Mehdi no tardará en enterarse. "No pude darle el dinero porque Zeynep no me vio. Subió un hombre al autobús un tal Faruk. No habló con él, ni se le acercó. Le entregó un pasaporte y le dijo que se fuera con él a Londres", le dice su ayudante al mecánico.

Zeynep se enfrenta a su madre

Y mientras Nermin reprocha a su marido su comportamiento durante su encuentro con Mehdi, Zeynep le reprocha a ella que contara a Faruk que habían mentido a su marido. "Todos estamos tratando de que despiertes. Lo hacemos con la mejor intención. ¿Por qué dejas que te humillen? Tu madre te sometió a violencia psicológica y Mehdi se aprovechó y se casó con una mujer que nunca imaginó. No voy a permitirlo. ¿Crees que te va a perdonar? ¿Eres su ideal de mujer? Él no puede manejarte, ni a ti ni a tu pasado", le dirá Nermin a su hija, que no tardará en saltar. "¿Por qué decidís en mi nombre? Sé que estás muy triste pero así me es muy difícil todo".

'Mi hogar, mi destino', el próximo martes, en Telecinco

Se casó con Mehdi para intentar encontrar su lugar en el mundo y hacer feliz a su madre pero solo le ha ocasionado más problemas. Zeynep sigue atrapada entre dos mundos y sigue sin encontrar salida. ¿Podrá hacerlo? ¿Qué pasará con Faruk? Si quieres descubrir qué ocurre en 'Mi hogar, mi destino', no faltes a tu cita. El próximo martes a las 01:45 horas en Telecinco. ¡No te lo pierdas!

Adelántate a los capítulos de 'Mi hogar, mi destino' en Mitele PLUS