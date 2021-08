Hülya Duyar, Sultan en 'Mi hogar, mi destino', operada de un tumor cerebral: "La operación ha sido un éxito"

Según ha contado la propia actriz, los primeros síntomas aparecieron durante la grabación de su último proyecto. "De repente no pude hablar durante el rodaje. Tuve un ataque", ha contado la intérprete, que volvió a sufrir otro percance días después. "Me fui de vacaciones y me desmayé. Cuando fui al médico, se encontró un tumor grande", ha revelado.