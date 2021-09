Hülya Duyar, de 'Mi hogar, mi destino', tras ser operada: "Si dices qué más puedo vivir, la vida te sorprende"

Mes y medio después de ser operada de forma urgente de un tumor cerebral, Hülya Duyar, la popular Sultan de 'Mi hogar mi destino' , ha querido enviar un mensaje a través de sus redes sociales a toda su familia y también a todos sus seguidores. "Cuando dices qué más puedo vivir, la vida te hace una broma, nos vuelve a sorprender y nos demuestra algo. Hace exactamente un mes, me enteré de que tenía un tumor enorme en mi cerebro, pero ver cuánta gente se movilizó fue como un regalo. ¡Cuántos hijos no di a luz, qué gran familia tengo!", ha escrito.

El pasado mes de agosto saltaban todas las alarmas cuando la actriz sufría un ataque durante un rodaje. "De repente no pude hablar", revelaba hace unas semanas la intérprete, que volvió a sufrir otro percance días después cuando ya estaba disfrutando de unos días de descanso. "Me fui de vacaciones y me desmayé. Cuando fui al médico, se encontró un tumor grande", ha revelado la actriz que fue intervenida rápidamente para extirparle el tumor.