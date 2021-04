Mehdi confiesa a Zeynep que estuvo con Benal, en 'Mi hogar, mi destino': "No quería hacerte daño"

Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol interpretan a Zeynep y Mehdi en 'Mi hogar, mi destino'

'Mi hogar, mi destino' es un drama basado en hechos reales

Todo ha saltado por los aires. Tras el encuentro con Benal en la casa de campo de la familia de Zeynep y la tensa cena familiar, Mehdi ha decidido confesar su pasado sentimental con su vecina sin imaginar que sus palabras podrían cambiar su futuro con su mujer. "Tengo que contarte una cosa, es sobre Benal. Zeynep, fue antes de que tú aparecieras. Tuve una relación con Benal. No quería hacerte daño. Cuando te propuse matrimonio ya no estaba en mi vida y no quería que fuera un problema", le dice visiblemente arrepentido de su mentira.

Sin embargo, lo que no sabe Mehdi es que sus palabras destapan un secreto que va mucho más allá de la relación que mantuvo con ella. ¿Es posible que el bebé de Benal sea de Mehdi? La noticia cae como un jarro de agua fría sobre Zeynep. "¿Estás bromeando no? No quiero oír eso ahora mismo. Mehdi, ¿cómo que tuvisteis una relación? ¿Fuisteis pareja? ¿Por qué no me lo habías contado?", le dirá confusa su mujer. ¿Qué pasará tras esta confesión?

El tenso encuentro de Benal y Mehdi

Y es que, justo cuando Mehdi creía que Benal había desaparecido de su vida y podía respirar tranquilo, encontrársela en la casa de campo le ha puesto sobre aviso. "¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás buscando? No estás aquí por el trabajo. Has engañado a Zeynep pero a mí no me engañas", le dirá visiblemente furioso a una Benal.

Sin embargo, ella parece muy segura del futuro que les espera. "No puedes ser feliz con una niña. Me echarás de menos. Vendrás a mí. Pero no te preocupes, mi puerta estará abierta para ti", le dice a Mehdi, que intentará zanjar de una vez por todas su relación. "No volveré a llamar a esa puerta así que ciérrala y márchate".

La traición de Ekrem a Nermin sale a la luz

Pero el matrimonio de Zeynep y Mehdi no será el único que atraviese una situación crítica. Nermin ha descubierto que su marido la engaña y queda devastada. "No tengo fuerzas para rebelarme. Hablo de asumir una parte de mi culpa. Ninguno somos perfectos y todos cometemos errores. Me habéis ido abandonado uno a uno. Si no reflexiono y me cuestiono a mi misma, habré desperdiciado mi vida. El orgullo no sirve de nada", le dirá a su hija, que trata de hacerle ver que debe poner punto y final a esa situación mientras ajena a lo que está a punto de ocurrir se refugia en su marido. "Después de la fiesta dijiste que era un mundo de apariencias y tenías razón. Mi padre engaña a mi madre", le dice a su marido, que no reacciona de la forma que cabría esperar. "¿No te sorprende?", le dirá confusa.

