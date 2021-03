Mehdi reconoce que sus sentimientos por Zeynep han cambiado: "Me he enamorado"

Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol protagonizan esta historia basada en hechos reales

La historia de amor de Zeynep y Mehdi está basada en hechos reales

Se negaba a reconocerlo pero al final no le ha quedado más remedio. Cuando su hermana Cemile intentaba confesarle que Benal estaba embarazada, Mehdi ha zanjado el tema con una confesión totalmente inesperada. "Me he enamorado de mi mujer", ha dicho el mecánico sin imaginar que Zeynep estaba escuchando su confesión.

¿Y ahora? Escuchar a Mehdi ha provocado nuevos miedos en la futura abogada. "Estaba muy asustada. Era como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Mehdi era una persona muy valiosa pero el amor me aterraba. No sabía lo que era. Nunca lo había tenido cerca de mí, nunca lo había visto. Nunca estuve segura de si amaba de verdad a las personas que estaban en mi vida. De pronto un día, al final del camino, soñé con ser libre y vivir sola. Sin que nada me atara. Pero Mehdi era diferente. No tenía miedo de que se enamorara de mí sino de enamorarme yo de Mehdi".

El reencuentro de Mehdi y Zeynep

Y una vez hecha la confesión, había que enfrentarse a la realidad. Mehdi lo ha hecho. Resignado a no ser correspondido, ha intentado zanjar el tema con su mujer sin que se sintiera presionada por este giro inesperado en su acuerdo. "Lo entiendo, no me has puesto en el mismo lugar que yo a ti. Puede que hay malinterpretado los mensajes. No estaba esperando ninguna respuesta porque no hice ninguna pregunta. Deja que se quede así. Lo que digas me atravesará como una flecha. Me lo guardaré". ¿Cómo reaccionará Zeynep? ¿Tendrá algo que decirle?

El tenso encuentro de Mehdi con el padre de Zeynep

Y mientras la relación de Mehdi y Zeynep se sigue estrechando, el padre de la joven trata de comprar el silencio del mecánico para evitar que saque a luz que tiene otra familia. Sin embargo, la integridad moral de Mehdi no le permitirá aceptar el dinero. "Cójalo y guárdeselo en el bolsillo. No soy tan insensato como para romper una familia como la suya. Nadie sabrá de esa infamia que comete excepto yo. Manténgase alejado de mis hijo y mi familia".

El plan de Faruk y la decisión de Benal

Por su parte, Faruk parece tener un plan para destruir a Mehdi y recuperar a Zeynep. Sin embargo, las cosas no saldrán como él espera. La aparición de Emine complicará todo. "Estás buscando problemas, te ves con la peor gente del barrio. Me tenías muy engañada. Zeynep tenía razón, eres una persona perversa. No quiero volver a verte jamás".

Pero Faruk no es el único que tiene un plan para acabar con el matrimonio. Benal, que rechaza la oferta de Zeynep para trabajar con su madre, también parece tener claro que Mehdi volverá a su lado. "Convenceré al padre de mi hijo. Vamos a formar una familia".

